Португалия: в Порту приостановили регистрацию квартир для туристов

Власти города Порту на днях приняли решение о приостановлении на шесть месяцев, до конца года, регистрацию новых квартир, предназначенных для съема туристами (alojamento local).

По словам представителя Совета по экономике, туризму и торговле Рикардо Валенте, эта мера будет действовать в районах, где количество такого вида жилья составляет около 50 процентов. Речь идет о центральных исторических районах города и районе Бонфим.



Однако, будут действовать исключения. Власти готовы согласовать регистрацию квартиры для туристов, например, в том, случае если здание пустовала в течение трех и более лет или в помещении в последние два года были проведены реставрационные работы.