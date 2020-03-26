Португалия: в Порту разработали онлайн-сервис, информирующий о коронавирусе

Четверг, 26 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: в Порту разработали онлайн-сервис, информирующий о коронавирусе

Программа позволяет оценить симптомы пользователей.

Ученые медицинского факультета университета Порту разработали онлайн-платформу, помогающую распознать симптомы коронавируса нового типа. Бесплатной программой CovidApp можно воспользоваться на сайте covidapp.pt. Для этого нужно заполнить информацию о себе и получить код подтверждения, который приходит в виде смс на мобильный телефон. Об этом сообщает издание Publico.

Программа позволяет оценить симптомы и понять нужно ли обращаться за медицинской помощью. Также, она поможет лучше узнать о симптоматике и лечении коронавируса нового типа. При онлайн-тестировании учитывается информация о температуре тела, принимаемых лекарствах, затрудненном дыхании, сердечном ритме и частоте дыхания.

«Основная цель - проинформировать пользователей и помочь им узнать о течении болезни. Это полезно для проведения эпидемиологического исследования и для понимания закономерностей эволюции болезни», - рассказал один из создателей приложения.

Новая программа также собирает и анализирует данные пользователей при помощи искусственного интеллекта (такие как пол, возраст или местоположение) для того, чтобы лучше оценить ситуацию с эпидемией в стране.

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