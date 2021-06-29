Португалия: в Порту разрешен бесплатный проезд людям от 13 до 18 лет

28 июня мэрия продлила на 2021/22 учебный год проездной «Порту», ​​предназначенный для молодых людей в возрасте от 13 до 18 лет, включая тех, кто учится или проживает в городе.

Эта мера была призвана дополнить программу поддержки снижения тарифов на общественный транспорт, которая, среди прочего, установила в столичном районе Порту бесплатные билеты для детей до 12 лет.

В прошлом году было выпущено более 2900 проездных, а в этом учебном году количество проездных для школьников в возрасте до 15 лет выросло на 10%.

С расширением программы до 18 лет количество билетов увеличится еще на 1460 для молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет.

В общей сложности 4715 молодых людей смогут воспользоваться бесплатным проездом в Порту.