Португалия: в Порту река Дору вышла из берегов

Река Дору вышла из берегов и затопила прибрежные районы Порту и Vila Nova de Gaia. Об этом сообщает издание Lusa со ссылкой на местную полицию и пожарных.

В минувшую пятницу сотрудники экстренных служб зафиксировали 21 случай подтопления. Согласно отчету морской полиции, зафиксировано «чрезмерное повышение уровня воды» в реке Дору, которая затопила «пешеходные зоны». Больше всего пострадали районы Areinho and Afurada. О пострадавших и нанесенном ущербе не сообщается.

Напомним накануне Институт моря и атмосферы (IPMA) обьявил оранжевый уровень опасности в 12 районах материковой Португалии и северного побережья Мадейры, в основном, из-за штормовых волн. Ненастье связано с ураганом Эльза, жертвами которого стали двое человек, еще один пропал без вести. По стране зафиксировано около 5400 случаев падения деревьев из-за шквалистого ветра.

Начиная с воскресенья по словам IPMA прогнозирует постепенное улучшение погоды.