Португалия: в Порту состоится марафон Corrida do Dragão

Если вы любитель ежедневных пробежек и давно мечтали попробовать свои силы в серьезном соревновании — мероприятие Corrida do Dragão для вас. Спортивный праздник пройдет в Порту, 8 сентября. Регистрация участников уже началась.



Организаторы поставили целью собрать 10 тысяч фанатов футбольного клуба Futebol Clube do Porto, готовых пробежать дистанцию в 10 километров. Акция начнется в 10 утра, у стадиона Estádio do Dragão, однако, точный маршрут еще не известен. Для спортсменов-любителей, не готовых одолеть 10-километровую дистанцию, будет открыта еще одна 5-километровая, для спортивной ходьбы.



Участие в мероприятии обойдется в 7 евро любителям спортивной ходьбы, стоимость участия в основном забеге - 15 евро. В стоимость входит форма, вода и спортивные медали.