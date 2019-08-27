Португалия: в Порту состоится марафон Corrida do Dragão

Вторник, 27 Август 2019 Португалия Португалия

Португалия: в Порту состоится марафон Corrida do Dragão

Спортивный праздник стартует 8 сентября.

Если вы любитель ежедневных пробежек и давно мечтали попробовать свои силы в серьезном соревновании — мероприятие Corrida do Dragão для вас. Спортивный праздник пройдет в Порту, 8 сентября. Регистрация участников уже началась.

Организаторы поставили целью собрать 10 тысяч фанатов футбольного клуба Futebol Clube do Porto, готовых пробежать дистанцию в 10 километров. Акция начнется в 10 утра, у стадиона Estádio do Dragão, однако, точный маршрут еще не известен. Для спортсменов-любителей, не готовых одолеть 10-километровую дистанцию, будет открыта еще одна 5-километровая, для спортивной ходьбы.

Участие в мероприятии обойдется в 7 евро любителям спортивной ходьбы, стоимость участия в основном забеге - 15 евро. В стоимость входит форма, вода и спортивные медали.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья