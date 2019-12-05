Португалия: в Порту выступит 12-летняя российская пианистка-вундеркинд

Концертный зал Casa da Música в Порту анонсировал новую программу на следующий год. Сообщается, что в январе 2020 года на сцене выступит 12-летняя пианистка Александра Довгань, которую называют «вундеркиндом» и «восходящей звездой» российской классической сцены. Концерт юной россиянки запланирован на 5 января. Довгань впервые победила в международном конкурсе юных пианистов в возрасте 7 лет, впоследствии стала лауреатом многочисленных международных конкурсов. Также в начале января запланирован концерт другого известного в Европе и России пианиста Григория Соколова.

Григорий Соколов – российский и советский пианист, выпускник Ленинградской консерватории. С 90х годов постоянно проживает в Италии, является членом шведской королевской академии.



В этом году концертный зал Casa da Música отмечает свое 15-летие. Следующий год будет посвящен французской музыке. С 10 января будут исполнены такие известные произведения как концерт французского композитора Гектора Берлиоза «Te Deum» и произведение Оливье Мессиана «Hymne au Saint-Sacrement». 5 февраля запланировано выступление известного южнокорейского пианиста Сеон-Джин Чо, победителя Международного конкурса пианистов им. Шопена.