Португалия: в Порту выступят украинские и российские джаз-музыканты

Вторник, 08 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: в Порту выступят украинские и российские джаз-музыканты

Фестиваль пройдет с 10 октября по 4 ноября.

С 10 октября по 4 ноября в Порту в легендарном концертном зале Casa da Musica пройдут международные концерты в рамках фестиваля «Осенний джаз».

Наряду с известными музыкантами со всего мира в Порту приедут российские и украинские джазмены.

24 октября состоится концерт украинской джазовой группы Pokaz Trio во главе с пианистом Андреем Показом. Критики отмечают, что это «энергично звучащее современное фортепианное трио, исполняющие славянские мелодии с современными битами и звучанием в стиле Radiohead».

31 октября в концертном зале выступят российские музыканты Олег Бутман и Наталья Смирнова. Россияне привезут в Порту альбом «Моменты счастья» 2017 года.

Также в рамках фестиваля выступят джаз-музыканты из Германии, США, Португалии, Бразилии, Швеции и Аргентины. По словам организаторов, фестиваль открыт для «всех джазовых тенденций».

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