Португалия в пятерке стран, которые снизили IRS для бедных семей

Среда, 13 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия в пятерке стран, которые снизили IRS для бедных семей

ОЭСР сообщает, что Португалия стала одной из пяти стран с высоким доходом, которые снизили налог для семей с меньшими бюджетами.

В преддверии государственного бюджета на 2024 год дискуссия о весе IRS в португальском кошельке накаляется.

В то же время Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подчеркивает, что Португалия вошла в пятерку стран с высоким уровнем дохода, которые снизили налог на заработную плату беднейших семей .

«Пять стран с высоким уровнем дохода снизили ставки IRS для менее богатых налогоплательщиков, чтобы уменьшить налоговое бремя, возлагаемое на домохозяйства с низким или средним уровнем дохода, и стимулировать потребление», - подчеркивает организация в отчете « Реформы налоговой политики».

В нем анализируются изменения, внесенные за последний год в бюджетные рамки 75 стран.

Помимо Португалии, также Нидерланды, Польша, Норвегия и Маврикий решил двигаться дальше с этим рельефом, хотя и с другими моделями.

Отчет ОЭСР, опубликованный в эту среду, также показывает, что некоторые страны усилили щедрость налоговых мер, направленных на поддержку семей с детьми.

«Усиление этих мер было осуществлено в девяти странах с высоким уровнем дохода», - подчеркивают в организации, и Португалия была одной из таких стран.

Наряду с Португалией это сделали также Германия, Люксембург, Израиль, Словения, Хорватия, Болгария и Франция, подчеркивается в докладе.

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