Португалия: в разгар лета объем бизнес-продаж упал

Четверг, 09 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: в разгар лета объем бизнес-продаж упал

Данные Informa D&B показывают, что в августе предпринимательство снизилось, что прервало тенденцию к восстановлению.

Создание бизнеса в Португалии в августе упало на 14,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В последний месяц лета было создано 2549 новых бизнес-проектов.

Данные не только демонстрируют «снижение уровня предпринимательства» в прошлом месяце, но и показывают снижение числа закрытий на 26,3% в годовом исчислении (всего 563 случая против 764 в августе 2020 года).

За первые восемь месяцев 2021 года 7525 предприятий закрыли свои двери (-5% по сравнению с тем же периодом в 2020 году), а также снизилось количество процедур банкротства на 12,1%.

Аналитики подчеркивают, что «некоторые закрытия и банкротства приостановлены, в основном из-за мер поддержки, которые португальское государство предоставило компаниям».

Несмотря на общий спад предпринимательства в секторах розничной торговли и транспорта, есть сегменты деятельности, связанные с пандемией, которые резко увеличились по сравнению с тем, что было два года назад. Это касается онлайн-торговли (+71,6%) и почтовой и экспресс-доставки (+34,5%) в связи с ростом продаж в Интернете.

В минусе по-прежнему оказываются туристические услуги (-60,3%), заведения для краткосрочного проживания и бары (снижение более чем на 40% по сравнению с 2019 годом) и различные мероприятия, связанные со здоровьем, спортом и благополучием, а также медицинская деятельность в поликлиниках, стоматологиях, парикмахерских, салонах красоты и спортзалах.

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