Португалия: в регионе Дору начинается сбор урожая

Показатели многообещающие, но пандемия и нехватка рабочей силы создают трудности.

Дору положил начало празднику сбора винограда. Урожай является кульминацией года упорной работы. «Мы находимся в самом начале, но первые показатели очень многообещающие», - сказал Руи Суареш, президент ProDouro (Ассоциации профессиональных виноделов Дору).

Чиновник говорит об «относительно спокойном» виноградарском году, особенно по сравнению с 2020 годом, который он классифицировал как «сложный» и в котором «выращивать виноград было гораздо труднее».

«У нас была мягкая весна и очень мягкое начало лета, с нормальной для сезона температурой, без излишеств, и это означало, что сейчас, в начале сбора урожая, мы видим, что в целом лозы дышат здоровьем, они зеленые, пышные и с виноградом в превосходном состоянии спелости», - сказал Руи Суареш.

В результате в этом году ожидается увеличение производства на 10-15%.

Институт винограда и вина (IVV) прогнозирует даже 20%-ное увеличение производства вина в Дору. «Год нормального развития, с очень локализованными градовыми явлениями. Болезни не оказали существенного влияния на производство. Ожидается хорошее качество продукции», - отметил IVV.