Португалия: в регионе Порту хотят объявить комендантский час

Председатель окружного комитета гражданской обороны Порту Марко Мартинш представил правительству предложение о введении комендантского часа в округе в связи с увеличением числа случаев заболевания Covid-19.

Марко Мартинш, который также является мэром Гондомара, отмечает, что большинство мэров округа намерены применить «более серьезные меры, но без нарушения баланса между общественным здравоохранением и экономикой».

В информации, предоставленной органами здравоохранения, говорится, что «большинство случаев заражения происходит на семейных вечеринках или общественных собраниях», - напомнил он.

Таким образом, как считает Марко Мартинш, «наиболее разумным способом будет введение комендантского часа в ночное время, аналогично тому, что уже делается во многих частях Европы в последние две недели».

«Такие меры нельзя применять только к одному, двум или трем муниципалитетам, потому что люди просто начнут переносить праздники и развлечения в соседние города», - уверен мэр.

В среду эксперты предупредили, что на следующей неделе в северном регионе Португалии может появиться 7000 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

«Мы должны остановить эту ситуацию», - настаивает Марко Мартинш.