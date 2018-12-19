Португалия в рейтинге безопасных стран мир

И если вы вдруг собрались в путешествие или сменить место жительства, то вам неплохо бы ознакомиться с исследованиями проведенными в некоммерческой организацией "Институт экономики и мира", которая изучает все страны по огромному количеству критериев и определяет наиболее безопасные из них, пишет nur.kz.

И вот вам 10-ка самых безопасных во всем стран мира:

Словения

На последнем месте оказалась Словения. Незначительные внутренние конфликты заставляют государство использовать больше полиции, что позволяет туристам чувствовать себя более безопасно.

Япония

Низкое число убийств, запрет ношения оружия для граждан и врожденное спокойствие японцев делают государство настоящим подарком экспату.

Канада

Это большое, сильное и надежное государство прекрасно подойдет тем, кто хотел бы спокойно жить и рубить деревья в свое удовольствие.

Швейцария

Позиция индифферентного нейтралитета во внешней политике позволила Швейцарии стать одной из самых мирных стран планеты. Не нужно совершать преступлений, чтобы жить хорошо — достаточно работать.

Чехия

Обилие туристов подразумевает оперативную работу полиции и спецслужб: преступлений здесь совершается сравнительно немного и процент раскрытия очень велик.

Португалия

Сюда действительно добираются немногие туристы и совершенно зря: красота Португалии в сочетании с безопасностью тихих улиц Лиссабона делает это местечко прекрасным выбором.

Новая Зеландия

Эту страну все чаще выбирают те, кто решил попробовать кардинально изменить свою жизнь. Низкая преступность, шикарные пляжи и никаких проблем с наркотиками — что еще надо для полноты счастья?

Австрия

Границы с Чехией (центр европейской проституции и торговли наркотиками) и Германией (мигранты) никак не повлияли на ситуацию в самой Австрии.

Дания

Регулярно входит в число самых счастливых стран в мире. Самым серьезным конфликтом за много лет был территориальный спор с Канадой за право обладать необитаемым островом.

Исландия

6-й год подряд 1 место по индексу безопасности страны занимает Исландия. Скандинавы не имеют приграничных споров и почти не сталкиваются с убийствами и ничего не слышали о террористах.