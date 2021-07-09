Португалия: в ресторан - с цифровым сертификатом

Пятница, 09 Июль 2021 Португалия Португалия

Португалия: в ресторан - с цифровым сертификатом

Питание в ресторанах с 19:00 по пятницам и выходным требует предъявления цифрового сертификата или отрицательного теста.

В муниципалитетах с повышенным риском рестораны теперь должны будут запрашивать у клиентов цифровой сертификат или отрицательный тест, если они хотят пообедать внутри.

Требование вступает в силу в 15:30 10 июля и будет применяться с 19:00 по пятницам, а также в течение дня в выходные и праздничные дни.

На пресс-конференции после заседания Совета министров Мариана Виейра да Силва объяснила, что потребуется предъявление цифрового сертификата или отрицательного теста для доступа к туристическим заведениям и при заселении в отели.

В муниципалитетах с повышенным риском (сейчас их 60) это требование будет также применяться к доступу в рестораны (внутренние залы) с 19:00 по пятницам и в течение дня по субботам, воскресеньям и праздничным дням.

Благодаря этой мере рестораны смогут оставаться открытыми до 22:30 даже в выходные дни, а не только до 15:30, как это было до сих пор.

Министр напомнила, что цифровой сертификат можно получить через портал SNS 24 и прочитать через приложение Passe Covid.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)