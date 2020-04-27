Португалия: в ресторанах могут начать проверять температуру

Понедельник, 27 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: в ресторанах могут начать проверять температуру

Новые меры предлагают ввести в связи с профилактикой коронавируса.

Несколько ассоциаций в сфере общественного питания предлагают принять специальные меры для профилактики коронавируса и начать проверять температуру у клиентов и работников ресторанов. Эта процедура, по мнению представителей ассоциации, позволит изолировать заболевших и оказать им медицинскую помощь.

Однако, инициатива уже встретила серьезное сопротивление в обществе. Так Национальная комиссия по защите данных (Comissão Nacional de Proteção de Dados) напомнила о том, что компании по закону не имеют право собирать и регистрировать личные данные о здоровье клиентов.

Накануне глава Конфедерации торговли и услуг Португалии Жуао Лопеш обсудил данный вопрос на встрече с премьер-министром страны.

«Измерение температуры может стать хорошей практикой и не является незаконной, так как речь идет только об измерении температуры, а не регистрации данных клиентов и контроле данной информации», - пояснил Лопеш.

Мнение чиновников правительства о перспективах введения данной меры в ресторанах страны не сообщается.

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