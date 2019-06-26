Португалия: в роддомах по всей стране не хватает 150 врачей

Руководитель Ассоциации врачей Португалии (Ordem dos Médicos) Мигель Гимараеш накануне заявил, что ситуация в родильных домах «гораздо серьезней и сложнее», чем признают власти и призвал правительство «удерживать специалистов». Такое мнение Гимараеш высказал после встречи с руководителями гинекологических и акушерских отделений юга Португалии.



«Практически все родильные дома сталкиваются с большой нехваткой специалистов, особенно это касается экстренных служб», - цитирует Гимараеша Portugalnews.



Сообщается, что в больницах Портимао не хватает более десяти врачей, в учреждении «Амадора-Синтра» нужны девять врачей, в лиссабонской больнице «Санта-Мария» семь. В общей сложности больницам страны не хватает 150 специалистов, 125 из них на юге Португалии.



Гимараеш призвал власти к «политике госзакупок». С ее помощью специалисты больниц или привлеченные медики могли бы работать сверхурочно за отдельную плату.