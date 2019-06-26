Португалия: в Сантарене запустят новый завод

В Сантарене будет построен крупный завод по переработке моркови на экспорт. Компания 52-Fresh и государственная структура Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal накануне подписали контракт на строительство этого промышленного объекта.



Руководство компании объявило, что инвестирует в строительство объекта 50 млн евро. Сообщается, что новый завод обеспечит работой 183 человека.



Строительство может занять несколько лет. В дополнении к новым рабочим местам, завод окажет благотворное влияние на фермерские хозяйства субрегиона Лезерия-ду-Тежу.