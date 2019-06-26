Португалия: в Сантарене запустят новый завод

Среда, 26 Июнь 2019 Португалия Португалия

Португалия: в Сантарене запустят новый завод

Производство обеспечит работой 183 человека.

В Сантарене будет построен крупный завод по переработке моркови на экспорт. Компания 52-Fresh и государственная структура Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal накануне подписали контракт на строительство этого промышленного объекта.

Руководство компании объявило, что инвестирует в строительство объекта 50 млн евро. Сообщается, что новый завод обеспечит работой 183 человека.

Строительство может занять несколько лет. В дополнении к новым рабочим местам, завод окажет благотворное влияние на фермерские хозяйства субрегиона Лезерия-ду-Тежу.

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