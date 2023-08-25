Португалия: в семи городах температура побила рекорды

Согласно данным, опубликованным Португальским институтом моря и атмосферы (IPMA), 22 и 23 августа были соответственно пятым и шестым самыми жаркими за последние 15 лет на материковой части Португалии со средними значениями температуры 29,35°С и 28,76°С.

Эти два дня отстают от четырех дней, со 2 по 5 августа 2018 года, в течение которых «были подтверждены погодные условия, аналогичные нынешним, но в течение более длительного временного интервала», подчеркивается в заявлении IPMA.

«22 и 23 августа 2023 года также были 5 и 10 по величине средняя максимальная температура и 8 и 11 по величине средняя минимальная температура соответственно», - пояснил он.

22 числа 20 станций превзошли предыдущие самые высокие максимальные значения температуры за август: Пиньяо (45,6°C), Томар/Вале Донаш (45,4°C), Лоуза (45,2°C), Мирандела (43,8°C). C), Кабесейраш-ди-Башту (43,5°C), Ансиан (43,4°C), Нелаш (42,8°C), Моймента-да-Бейра (42,5°C), Шавиш/Аэродромо (42,4°C), Маседо Кавалейруш (41,5°C) ), Визеу/Аэродромо (41,1°C), Вила-Реал/Аэродромо (40,8°C), Миранда-ду-Дору (40,8°C), Карразеда (40,7°C), Браганса (40,6°C), Транкозу/Бандарра (40,1°C), Могадору (40°C), Виньяйш (39,9°C), Лузим (39,8°C) и Монталегре (37,5°C).

Чрезвычайная жара обусловлена ​​влиянием массы горячего и сухого воздуха, берущего свое начало в Северной Африке и переносимого в результате циркуляции, возникшей из-за антициклона.