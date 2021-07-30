Португалия: в сентябре можно будет снять маски

Второй этап начнется, когда 70% населения пройдут полную вакцинацию.

Об этом решении объявил Антониу Кошта на пресс-конференции 29 июля.

На вопрос журналистов, является ли по-прежнему обязательным ношение маски во внутренних помещениях, например в общественном транспорте, премьер-министр ответил: «Да».

В некоторых европейских странах и за пределами континента обязанность ношения маски была облегчена с развитием вакцинации.

Таким образом, Испания отменила обязательное использование масок на улице при условии сохранения физического расстояния не менее полутора метров от людей, которые не живут вместе. Франция также отказалась от этой меры, а также и Италия.

Впервые использование маски стало обязательным на улице в октябре 2020 года.