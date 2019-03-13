Португалия: в сфере общепита создано 50 тысяч новых рабочих мест

Среда, 13 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: в сфере общепита создано 50 тысяч новых рабочих мест

Правительство сэкономило на пособиях по безработице 17 млн евро.

В период с 2015 по 2017 год в сфере общественного питания появились 50 тысяч новых рабочих мест. Такие данные приводит Ассоциация гостиниц и рестораций Португалии ( Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal).

Таким образом, новые рабочие места принесли государству налоговые поступления в размере 150 млн евро. Из них 100 млн были отчислениями в соцслужбу (Segurança Social). За два года правительство сэкономило на пособиях по безработице 17 млн евро.

В Ассоциации отмечают, что это результат принятого правительством закона о снижении ставки НДС в сфере общественного питания, он был уменьшен с 23 до 13%. Как объясняют эксперты, сэкономленные деньги компании смогли потратить на инвестиции в свой бизнес и создание новых рабочих мест.

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