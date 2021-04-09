Португалия: в школах результаты детей иностранцев намного хуже

Такие результаты продемонстрировали исследователи из Universidade Nova de Lisboa. Они также обнаружили признаки «сегрегации» учащихся, которые являются детьми иммигрантов, в 34% школ, когда неравномерное распределение приводит к их концентрации в отдельных классах.

Согласно выводам, студенты с миграционным фоном, как правило, имеют ниже оценки по математике и португальскому языку, особенно выходцы из португалоговорящих африканских стран (PALOP). Например, в одной школе уроженцы PALOP и Бразилии, по сравнению с детьми уроженцев Португалии, имеют в среднем на 12 баллов меньше по математике.

Еще один факт: только 20% детей из PALOP достигают конца девятого класса без отрицательных результатов по математике или португальскому языку - процент, который среди португальских детей достигает 50%.

Луиш Катела Нуньеш, один из авторов исследования, говорит, что мы сталкиваемся с «экстраординарной», «поразительной» и «огромной» разницей.

«Есть несколько школ, которые создают классы в соответствии с успеваемостью учеников», - уточняет Луиш Катела Нуньеш, поэтому оказывается, что естественно, что дети иммигрантов в основном учатся в отдельных классах.