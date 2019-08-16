Португалия: в Синтре обнаружили незаконную бойню

В Синтре местные власти закрыли незаконную бойню, которая находилась на территории одной из ферм. Место для убоя скота обнаружили полицейские во время патрулирования. Их внимание привлекло большое количество автотранспорта на территории фермы. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это нелегальная бойня, в которой забивали овец и коз. Мясо животных предназначалось для продажи в мясных лавках, при этом никакого контроля качества на тайном производстве не было.



На бойне не соблюдались положеные по закону стандарты для убоя животных. Как выяснилось, всего на ферме было разделано 30 животных. Их останки также утилизировались без соблюдения санитарных норм. В ходе операции правоохранители изъяли ножи и электрическую пилу.



Против владельца фермы, который также оказался владельцем мясной лавки, возбуждено уголовное дело, оно будет рассмотрено в суде Синтры.