Португалия: в Синтре полиция поймала 13-летних поджигателей

Полиция Синтры подозревает трех 13-летних подростков в поджоге леса в одном из районов муниципалитета. Об этом сообщают португальские СМИ.



Сообщается, что на месте возгорания было проведено тщательное расследование. Умышленный характер поджогов подтвердила экспертиза. Полицейскими было установлено, что за минуты до возникновения пожара в непосредственное близости от очага находились трое подростков. Сейчас правоохранители устанавливают точные обстоятельства инцидента.



Напомним, ранее власти Синтры перекрыли дороги вдоль периметра Serra de Sintra из-за риска лесных пожаров. Мэрия города приняла такое решение после того, как Институт моря и атмосферы (Português do Mar e da Atmosfera) объявил о повышенном риске лесных пожаров 4, 5, 6, 7 сентября этого года.