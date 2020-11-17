Португалия: в Синтре построят новый Романтический сад

В разбивку Романтического сада Синтры будет вложено 588 тысяч евро. По словам мэра Синтры Базилиу Орты, сад станет отличным местом для отдыха и созерцания.

Контракт на строительство уже подписан.

«Городской парк в центре Синтры будет занимать место, до сих пор зарезервированное для свалки. Впрочем, это наша обычная практика при создании городских парков», добавил мэр.

«В нынешнее непростое время мы создаем Романтический парк в самом сердце Синтры. Это будет особенное пространство с созерцательной частью, центральными элементами которой станут вода и поэты, которые бывали в Синтре и воспели ее, а также с частью для досуга - с кафетерием, тренажерами и естественным амфитеатром для представлений», рассказал мэр.

Сад будет открыт для посетителей в середине 2021 года.