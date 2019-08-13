Португалия: в Синтре женщина подожгла бывшего возлюбленного

В Синтре правоохранители разбираются в обстоятельствах жестокой расправы местной жительницы над бывшим возлюбленным. Обвиняемая облила мужчину горючей жидкостью, после чего подожгла его. Об этом пишет издание Jornal de Notícias.



Сообщается, что 29-летняя женщина рассталась с возлюбленным, с которым встречалась около двух месяцев. После расставания она пыталась вызвать его на разговор, однако тот отказался. Вскоре после этого, женщина подкараулила бывшего приятеля возле дома, облила бензином и подожгла. Пострадавший был госпитализирован в больницу с серьезными ожогами. О его текущем состоянии не сообщается.



Сейчас полицейские устанавливают точные обстоятельства нападения и устанавливают мотив преступления. Обвиняемая будет содержаться под арестом на время всего судебного процесса.