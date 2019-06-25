Португалия: в собственности банков 24 тысячи объектов недвижимости

Банки Португалии по-прежнему владеют значительным количеством объектов недвижимости. Шесть крупнейших банков страны на данный момент являются владельцами 24 тысяч различных объектов недвижимости, большинство из которых жилые. Об этом сообщает издание ECO News.

Сообщается, что общая стоимость банковской недвижимости составляет 4,3 млрд евро. Больше всего недвижимости у банков Banco, Montepio и BCP. Каждое из этих кредитных учреждений владеет более чем 5000 объектами недвижимости.

В течение первого квартала 2019 года банк BCP продал 1094 объекта недвижимости на сумму около 149 млн евро. Начиная с 2017 года было продано более 7000 квартир, домов и помещений, принадлежащих банкам.