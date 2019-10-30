Португалия в списке стран, где лучше всего жить

Американская организация, ежегодно составляющая Индекс социального прогресса, заявила, что Португалия поднялась на шесть позиций по сравнению с прошлого года, в основном, за счет таких факторов, как инклюзивность и права личности.

При этом Португалия намного уступает другим странам по таким показателям, как доступ к здравоохранению и университетскому образованию. Мировой рейтинг в этом году возглавила Норвегия. Португалия заняла место выше, нежели такие страны, как США, Бельгия и Австрия, пишет ТАСС.