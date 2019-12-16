Португалия в списке стран, где люди не идут к врачам из-за безденежья

Понедельник, 16 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Португалия в списке стран, где люди не идут к врачам из-за безденежья

Данные предоставил Евростат.

Накануне Евростат обнародовал список европейских стран, в которых жители не идут лечиться из-за нехватки денег. В антирейтинге Португалия заняла 6-ое место.

В первую «десятку» рейтинга попали Греция (8,3%) Латвия (4,2%), Латвия (4,2%), Румыния (3,4%), Италия (2,0%), Бельгия (1,7%), Португалия (1,6%), Болгария (1,5%) %), Кипр (1,4%) и Польша (1,1%). Наиболее благополучными в этом вопросе оказались Чехия, Финляндия, Германия, Австрия и Нидерланды.

Как показали статистические данные, в Португалии 1,6% опрошенных не обращались к врачу из-за нехватки денег, 0,6% рассказали, что захотели посмотреть улучшиться ли состояние само по себе, еще 0,4% опрошенных в качестве причины назвали нехватку времени.

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