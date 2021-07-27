Португалия в списке стран, куда США рекомендует «избегать путешествий»
США присвоили Португалии «очень высокий» уровень опасности из-за обострения пандемии Covid-19.
Соединенные Штаты Америки снова включили Португалию в список стран, в которые рекомендуется «избегать путешествий», поставив ее на «очень высокий» уровень из-за обострения пандемии Covid-19.
В том же заявлении Госдепартамента указано, что Кипр и Кыргызстан также перешли в эту категорию.
Что касается Португалии, рекомендация конкретно направлена на пандемию.
Предупреждения о поездках были выпущены на основе рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), который поставил Португалию и Испанию на «уровень 4» из-за пандемии.