Португалия в списке стран, куда США рекомендует «избегать путешествий»

Вторник, 27 Июль 2021 Португалия Португалия

Португалия в списке стран, куда США рекомендует «избегать путешествий»

США присвоили Португалии «очень высокий» уровень опасности из-за обострения пандемии Covid-19.

Соединенные Штаты Америки снова включили Португалию в список стран, в которые рекомендуется «избегать путешествий», поставив ее на «очень высокий» уровень из-за обострения пандемии Covid-19.

В том же заявлении Госдепартамента указано, что Кипр и Кыргызстан также перешли в эту категорию.

Что касается Португалии, рекомендация конкретно направлена ​​на пандемию.

Предупреждения о поездках были выпущены на основе рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), который поставил Португалию и Испанию на «уровень 4» из-за пандемии.

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