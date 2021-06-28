Португалия: в стране запретят одноразовые изделия из пластика

Одноразовые изделия из пластмассы запрещены с начала июля, после того, как Португалия приняла к исполнению европейскую директиву.

Директива, которая должна применяться во всех государствах-членах ЕС, запрещает, помимо других продуктов, изготовленных из пластика или с его использованием, столовые приборы, соломинки, ватные палочки, мешалки, палочки для воздушных шаров и пенополистирол для пищевых контейнеров.

Правительство Португалии решило применить эту меру в прошлом году, но пандемия привела к отсрочке, и Португалия в конечном итоге установила 1 июля как дату вступления закона в силу..

Закон многократно подвергался критике. В частности, координатор Португальского пакта о пластике (PPP) Педру Сан Симао говорит, что предыдущая версия закона была более полной и должна была применяться к одноразовой упаковке не только из пластика, но и из любого материала.

Он подчеркнул, что сожалеет о том, что Европейский Союз сосредоточился только на пластмассах, а не на всех одноразовых продуктах. «Директива открывает возможность заменить эти пластики другими одноразовыми материалами. На данном этапе мы не знаем, лучше они или хуже, можем ли мы перерабатывать их в Португалии или нет, выполняют ли они те же функции, что и пластмассы, с точки зрения безопасности пищевых продуктов и их хранения».

«Есть материалы, которые выставляются на рынок, но последствия их применения мы до сих пор не знаем», - сетует Педру Сан Симао.