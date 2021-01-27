Португалия: в строительстве не хватает 80 000 рабочих

Гражданское строительство продолжает испытывать трудовой кризис. Сектор требует не менее 80 тысяч квалифицированных рабочих, предупреждает Альбано Рибейру, президент Союза строителей Португалии. Плотники, электрики, бригадиры и слесари - вот лишь некоторые специальности, которых не хватает в стране.

«Если бы все запланированные работы, такие как метро Порту, больницы, аэропорт Монтижу, были начаты, у нас не нашлось бы рабочих для этих задач», - говорит лидер профсоюза. Он подчеркивает, что только на строительство инфраструктуры аэропорта Монтижу «понадобится 10 тысяч человек».

Со стороны работодателей слышны такие же заявления. «В начале пандемии в марте 2020 года требовалось 70 000 рабочих, чтобы отреагировать на запланированные инвестиции», - вспоминает Рейш Кампуш, президент Ассоциация промышленного строительства и общественных работ AICCOPN.

Недавно при исследовании ситуации в отрасли 65% бизнесменов указали, что «нехватка специализированной рабочей силы является основным сдерживающим фактором для деятельности».

Лидер ассоциации напоминает, что план восстановления и устойчивости, который, как он надеется, «станет реальностью в этом году», указывает на «в общей сложности 12,9 млрд евро в виде грантов, из которых примерно 34% соответствуют инвестициям в строительство».

Для Альбано Рибейру решением проблемы нехватки специалистов видится возвращение рабочих, эмигрировавших в последние годы. Около 300 тысяч португальцев работают в сфере гражданского строительства в таких странах, как Великобритания, Франция, Германия и Люксембург. Лидер профсоюза утверждает, что нехватку квалифицированной рабочей силы можно было бы решить, если бы заработная плата в Португалии была больше адаптирована к реалиям Европейского Союза.

Чтобы минимизировать проблему нехватки рабочей силы, ассоциация работодателей отстаивает в качестве приоритета «приведение профессионального обучения в соответствие с потребностями рынка и поддержку инвестиций в обучение компаний». По словам Рейса Кампоса, в последние годы учебные центры сектора «не выполняли поставленную задачу».

Строительство и недвижимость - одни из немногих отраслей, которые сумели противостоять пандемическому кризису.