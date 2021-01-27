Португалия: в строительстве не хватает 80 000 рабочих
Профсоюз и работодатели сходятся во мнении, что для выполнения крупных работ требуется больше профессионалов.
Гражданское строительство продолжает испытывать трудовой кризис. Сектор требует не менее 80 тысяч квалифицированных рабочих, предупреждает Альбано Рибейру, президент Союза строителей Португалии. Плотники, электрики, бригадиры и слесари - вот лишь некоторые специальности, которых не хватает в стране.
«Если бы все запланированные работы, такие как метро Порту, больницы, аэропорт Монтижу, были начаты, у нас не нашлось бы рабочих для этих задач», - говорит лидер профсоюза. Он подчеркивает, что только на строительство инфраструктуры аэропорта Монтижу «понадобится 10 тысяч человек».
Со стороны работодателей слышны такие же заявления. «В начале пандемии в марте 2020 года требовалось 70 000 рабочих, чтобы отреагировать на запланированные инвестиции», - вспоминает Рейш Кампуш, президент Ассоциация промышленного строительства и общественных работ AICCOPN.
Недавно при исследовании ситуации в отрасли 65% бизнесменов указали, что «нехватка специализированной рабочей силы является основным сдерживающим фактором для деятельности».
Лидер ассоциации напоминает, что план восстановления и устойчивости, который, как он надеется, «станет реальностью в этом году», указывает на «в общей сложности 12,9 млрд евро в виде грантов, из которых примерно 34% соответствуют инвестициям в строительство».
Для Альбано Рибейру решением проблемы нехватки специалистов видится возвращение рабочих, эмигрировавших в последние годы. Около 300 тысяч португальцев работают в сфере гражданского строительства в таких странах, как Великобритания, Франция, Германия и Люксембург. Лидер профсоюза утверждает, что нехватку квалифицированной рабочей силы можно было бы решить, если бы заработная плата в Португалии была больше адаптирована к реалиям Европейского Союза.
Чтобы минимизировать проблему нехватки рабочей силы, ассоциация работодателей отстаивает в качестве приоритета «приведение профессионального обучения в соответствие с потребностями рынка и поддержку инвестиций в обучение компаний». По словам Рейса Кампоса, в последние годы учебные центры сектора «не выполняли поставленную задачу».
Строительство и недвижимость - одни из немногих отраслей, которые сумели противостоять пандемическому кризису.