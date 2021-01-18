Португалия: в супермаркетах запретили продавать книги, одежду и игрушки
Эти товары могут продаваться через электронную торговлю с доставкой на дом или через системы «закажи и забери».
Цель этой меры - не допустить, чтобы супермаркеты и гипермаркеты продавали те же продукты, что и магазины, которые должны быть закрыты в соответствии с чрезвычайным положением.
«Розничные предприятия, которые продают более одного типа товаров (...), не могут продавать в физическом пространстве товары, которые обычно продаются в закрытых торговых точках или магазинах с приостановленной деятельностью», согласно постановлению, опубликованному правительством.
Таким образом, в супермаркетах запрещено продавать:
- мебель, декор и текстильные изделия для дома;
- игры и игрушки;
- книги;
- товары для спорта и путешествий;
- модную одежду, обувь и аксессуары.
Документ, подписанный министром экономики Педру Сиза Виейра, определяет, что «каждое учреждение должно принять физические и логистические меры, необходимые для обеспечения соблюдения положений этого приказа».
Конфедерация бизнесменов Португалии (CIP) уже публично заявила, что это «неправильная мера, ведь конкуренция - это ценность, которую нужно защищать, но не за счет углубления очень серьезного экономического и социального кризиса, который мы переживаем».
«Данная мера, с одной стороны, направлена на то, чтобы лишить потребителей или затруднить доступ к широкому спектру товаров. С другой стороны, это наносит больший экономический ущерб португальским компаниям, у которых есть важный канал сбыта продукции в супермаркетах и гипермаркетах, а также всем цепочкам добавленной стоимости, связанным с этими продуктами», - заявила конфедерация.