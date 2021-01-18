Португалия: в супермаркетах запретили продавать книги, одежду и игрушки

Цель этой меры - не допустить, чтобы супермаркеты и гипермаркеты продавали те же продукты, что и магазины, которые должны быть закрыты в соответствии с чрезвычайным положением.

«Розничные предприятия, которые продают более одного типа товаров (...), не могут продавать в физическом пространстве товары, которые обычно продаются в закрытых торговых точках или магазинах с приостановленной деятельностью», согласно постановлению, опубликованному правительством.

Таким образом, в супермаркетах запрещено продавать:

- мебель, декор и текстильные изделия для дома;

- игры и игрушки;

- книги;

- товары для спорта и путешествий;

- модную одежду, обувь и аксессуары.

Документ, подписанный министром экономики Педру Сиза Виейра, определяет, что «каждое учреждение должно принять физические и логистические меры, необходимые для обеспечения соблюдения положений этого приказа».

Конфедерация бизнесменов Португалии (CIP) уже публично заявила, что это «неправильная мера, ведь конкуренция - это ценность, которую нужно защищать, но не за счет углубления очень серьезного экономического и социального кризиса, который мы переживаем».

«Данная мера, с одной стороны, направлена ​​на то, чтобы лишить потребителей или затруднить доступ к широкому спектру товаров. С другой стороны, это наносит больший экономический ущерб португальским компаниям, у которых есть важный канал сбыта продукции в супермаркетах и ​​гипермаркетах, а также всем цепочкам добавленной стоимости, связанным с этими продуктами», - заявила конфедерация.