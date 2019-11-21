Португалия: в супермаркете Pingo doce продают опасный фен

Четверг, 21 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: в супермаркете Pingo doce продают опасный фен

Прибор не прошел испытания на электробезопасность.

Португальская организация по защите прав потребителей DECO протестировала один из фенов, который продается в супермаркетах Pingo doce и пришла к выводу, что прибор не соответствует требованиям безопасности. Прибор не прошел испытания на безопасность и, по мнению экспертов, представляет угрозу возгорания. 


«Мы обнаружили еще один фен, который не соответствует стандартам электробезопасности и не должен быть в продаже. О результатах проверки мы уже сообщили в Управление безопасности пищевых продуктов и экономической безопасности (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica)», - говорится в сообщении организации по правам потребителей.

«Мы надеемся, что производители уберут опасный прибор с прилавков магазинов. Людям, которые купили эту модель фенов мы советуем потребовать возврат или замену фена», - говорится в сообщении организации.

Кроме фена HOFFEN HD-9135, есть и другие модели фенов, которые DECO сочла опасными. Это AEG HT 5580, QILIVE Q.5214 (896100), ROWENTA CV 5062FO PowerLine Elite, TAURUS 900.381 Alize Evolution 2200 и TRISTAR HD-2402PR.

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