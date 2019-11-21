Португалия: в супермаркете Pingo doce продают опасный фен

Португальская организация по защите прав потребителей DECO протестировала один из фенов, который продается в супермаркетах Pingo doce и пришла к выводу, что прибор не соответствует требованиям безопасности. Прибор не прошел испытания на безопасность и, по мнению экспертов, представляет угрозу возгорания.



«Мы обнаружили еще один фен, который не соответствует стандартам электробезопасности и не должен быть в продаже. О результатах проверки мы уже сообщили в Управление безопасности пищевых продуктов и экономической безопасности (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica)», - говорится в сообщении организации по правам потребителей.



«Мы надеемся, что производители уберут опасный прибор с прилавков магазинов. Людям, которые купили эту модель фенов мы советуем потребовать возврат или замену фена», - говорится в сообщении организации.



Кроме фена HOFFEN HD-9135, есть и другие модели фенов, которые DECO сочла опасными. Это AEG HT 5580, QILIVE Q.5214 (896100), ROWENTA CV 5062FO PowerLine Elite, TAURUS 900.381 Alize Evolution 2200 и TRISTAR HD-2402PR.