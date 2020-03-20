Португалия: в связи с эпидемией Lidl набирает 500 сотрудников

Представители сети супермаркетов Lidl сообщили, что на фоне возросшего спроса на товары и продукты открыты 500 новых вакансий.



«Осознавая свою роль в обеспечении социального благополучия, компания приняла решение усилить команды в 258 магазинах страны. Также, мы приняли комплекс мер по безопасности работников, минимизирующих риск заражения, а именно усилили дезинфекцию помещений магазинов и складов», - говорится в сообщении.



В заявлении представители Lidl подчеркнули, что приложат все усилия, чтобы продолжить «гарантировать бесперебойные поставки товаров и продуктов» на прилавки.



Среди вакансий, который предлагает супермаркет - позиции менеджеров магазинов и отделов, сотрудников отдела продаж и IT-специалистов. Подробнее с вакансиями можно ознакомиться на сайте Lidl https://empregos.lidl.pt