Португалия: в связи с эпидемией Lidl набирает 500 сотрудников

Пятница, 20 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: в связи с эпидемией Lidl набирает 500 сотрудников

Вакансии открыты в магазинах по всей стране.

Представители сети супермаркетов Lidl сообщили, что на фоне возросшего спроса на товары и продукты открыты 500 новых вакансий.

«Осознавая свою роль в обеспечении социального благополучия, компания приняла решение усилить команды в 258 магазинах страны. Также, мы приняли комплекс мер по безопасности работников, минимизирующих риск заражения, а именно усилили дезинфекцию помещений магазинов и складов», - говорится в сообщении.

В заявлении представители Lidl подчеркнули, что приложат все усилия, чтобы продолжить «гарантировать бесперебойные поставки товаров и продуктов» на прилавки.

Среди вакансий, который предлагает супермаркет - позиции менеджеров магазинов и отделов, сотрудников отдела продаж и IT-специалистов. Подробнее с вакансиями можно ознакомиться на сайте Lidl https://empregos.lidl.pt

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