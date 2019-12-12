Португалия: в такси начал работать счетчик для слабовидящих

Четверг, 12 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: в такси начал работать счетчик для слабовидящих

Услуга доступна в нескольких городах.

Начиная со вторника в 700 автомобилей службы такси Cooptáxis будет работать специальный голосовой счетчик для слабовидящих и слепых пассажиров.

Теперь клиент, садясь в такси, может попросить включить голосовой счетчик, который кроме суммы поездки и тарифа также озвучит номер такси, а по окончанию пожелает пассажиру счастливого пути.

По словам представителя компании Карлоса Сильвы, услуга будет действовать в большом Лиссабоне, а также в Фару, Гимарайнш, Портиман, Тавира и Лоле.

Карлос Сильва также пояснил, что пока услуга действует только на португальском языке однако вскоре будет действовать на английском и французском языках.

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