Португалия: в такси начал работать счетчик для слабовидящих

Начиная со вторника в 700 автомобилей службы такси Cooptáxis будет работать специальный голосовой счетчик для слабовидящих и слепых пассажиров.



Теперь клиент, садясь в такси, может попросить включить голосовой счетчик, который кроме суммы поездки и тарифа также озвучит номер такси, а по окончанию пожелает пассажиру счастливого пути.



По словам представителя компании Карлоса Сильвы, услуга будет действовать в большом Лиссабоне, а также в Фару, Гимарайнш, Портиман, Тавира и Лоле.



Карлос Сильва также пояснил, что пока услуга действует только на португальском языке однако вскоре будет действовать на английском и французском языках.