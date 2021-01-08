Португалия в топ-10 самых надежных паспортов мира

Пятница, 08 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалия в топ-10 самых надежных паспортов мира

Японский паспорт занимает первое место.

Список паспортов, которые позволяют путешествовать в большее количество стран мира без необходимости получения одобренной визы, был обновлен.

Япония снова занимает первое место в списке самых надежных паспортов в мире, позволяя въезд без визы в 191 страну.

Как сообщает CNN, пандемия Covid-19 не повлияла на список самых могущественных паспортов, так как временные меры по ограничению передвижения не учитывались.

По этой причине агентство Henley & Partners второй год подряд поместило японский паспорт на первое место в ежегодном рейтинге, в котором разные страны ранжируются по легкости въезда в другую страну без необходимости получения одобренной визы.

Второе место в списке занимает Сингапур (с паспортом, разрешающим въезд в 190 стран), за ним следуют Германия и Южная Корея, делящие третье место (паспорт обеих стран открывает двери в 189 странах).

На четвертом месте Италия, Финляндия, Испания и Люксембург, а паспорта Дании и Австрии делят пятое место.

В настоящее время Португалия делит шестое место в рейтинге со Швецией, Францией, Нидерландами и Ирландией, поскольку португальский паспорт дает право на въезд в 186 стран без визы.

Замыкают первую десятку: Швейцария, США, Великобритания, Норвегия, Бельгия и Новая Зеландия на седьмом месте; Греция, Мальта, Чехия и Австралия на восьмом месте; Канада на девятом месте и Венгрия на десятом.

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