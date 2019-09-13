Португалия в топе лучших стран для экспатов

Пятница, 13 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия в топе лучших стран для экспатов

Данные представила Expat Insider InterNations.

Португалия вышла на третье место из 64 стран в списке лучших мест для экспатов. Данные предоставила Expat Insider InterNations, на основе опроса 20 тысяч экспатов 182 национальностей, проживающих в 187 странах мира.

Опрошенные подчеркнули, что Португалия предлагает «отличное качество жизни» и «спокойный образ жизни». 83% опрошенных остались довольны развлекательными мероприятиями, 95% положительно оценивают португальский климат.

Большинство (83%) считает, что в стране легко адаптироваться и 91% считают португальцев в целом дружелюбными. Несмотря на это, экспаты остались недовольны карьерными перспективами и обеспеченностью работой.

Напомним, еще в 2014 году Португалия занимала 41-ое место, а затем, в 2017 году поднялась до пятого места, в этом году страна заняла в списке рекордное третье место.

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