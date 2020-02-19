Португалия в топе рейтинга стран с лучшими условиями для детей

Накануне организация UNICEF и Всемирная организация здравоохранения опубликовала рейтинг стран по здоровому развитию детей и подростков. Португалия заняла в списке 22-е место среди 180 стран мира.



В первой десятке рейтинга оказались Норвегия, Южная Корея, Нидерланды, Франция, Ирландия, Дания, Япония, Бельгия, Исландия, Великобритания и Люксембург. В рейтинге Португалия обошла такие страны как Италия, Израиль, Польша или Новая Зеландия.



Целью рейтинга является отражение ситуация со здоровьем и благополучием детей в разных странах мира. Для этого были исследованы условия для полноценного развития детей, которые предлагаются различными государствами.



«Конечная цель в этой области - обеспечить всем детям возможность развиваться и вести счастливую и значимую жизнь, сейчас и в будущем», - напоминают исследователи.