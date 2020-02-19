Португалия в топе рейтинга стран с лучшими условиями для детей

Среда, 19 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия в топе рейтинга стран с лучшими условиями для детей

В рейтинге страна обошла Италию, Израиль и Новую Зеландию.

Накануне организация UNICEF и Всемирная организация здравоохранения опубликовала рейтинг стран по здоровому развитию детей и подростков. Португалия заняла в списке 22-е место среди 180 стран мира.

В первой десятке рейтинга оказались Норвегия, Южная Корея, Нидерланды, Франция, Ирландия, Дания, Япония, Бельгия, Исландия, Великобритания и Люксембург. В рейтинге Португалия обошла такие страны как Италия, Израиль, Польша или Новая Зеландия.

Целью рейтинга является отражение ситуация со здоровьем и благополучием детей в разных странах мира. Для этого были исследованы условия для полноценного развития детей, которые предлагаются различными государствами.

«Конечная цель в этой области - обеспечить всем детям возможность развиваться и вести счастливую и значимую жизнь, сейчас и в будущем», - напоминают исследователи.

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