Португалия в топе стран по расходам на пособия

Среда, 30 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия в топе стран по расходам на пособия

Португалия оказалась на 12-ом месте рейтинга стран, которые тратят на пособия больше всех.

Организация экономического сотрудничества и развития (OCDE) подготовила доклад о расходах на социальные выплаты в 36 странах, которые входят в ее состав. Главными резидентами OCDE являются США, страны Евросоюза и Япония.

По данным Организации, в прошлом году Португалия потратила на социальные выплаты 22,6 процента от ВВП. С таким результатом страна оказалась на 12-ом месте рейтинга стран, которые тратят на пособия больше всех.

По оценкам экспертов, расходы на социальные выплаты в Португалии на 20 процентов выше среднего. К примеру, Греция тратит на пособия 16,9% ВВП, Италия — 16,2%, Франция — 13,9%.

Также эксперты OCDE отмечают продолжающуюся тенденцию сокращения расходов, связанных с безработицей. В связи с экономическим ростом, они упали с 1% ВВП до 0,7% за пять лет, с 2010 по 2015 год. Самое значительное снижение зафиксировано в Бельгии, Германии, Исландии, Ирландии, Испании и США.

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