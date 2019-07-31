Португалия: в Вальпасош ведутся поиски пропавшей женщины

На северо-востоке Португалии, в округе Вальпасош пожарные и полицейские ищут пропавшую пенсионерку. 68-летняя жительница бесследно исчезла. Об этом сообщает издание Portugal News.



Известно, что с заявлением о пропаже обратилась семья вечером, в понедельник. Все дома и склады, в которых она могла находиться уже проверены полицией. Поиски продолжаются на прилегающих территориях. Пожарные прочесывают леса и овраги рядом с деревней, где пропала женщина. Также ведется опрос местных жителей. Не исключено, что в ближайшее время к поискам подключатся волонтеры.