Португалия: в Вальпасош ведутся поиски пропавшей женщины

Среда, 31 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: в Вальпасош ведутся поиски пропавшей женщины

С заявлением о ее бесследном исчезновении обратилась семья.

На северо-востоке Португалии, в округе Вальпасош пожарные и полицейские ищут пропавшую пенсионерку. 68-летняя жительница бесследно исчезла. Об этом сообщает издание Portugal News.

Известно, что с заявлением о пропаже обратилась семья вечером, в понедельник. Все дома и склады, в которых она могла находиться уже проверены полицией. Поиски продолжаются на прилегающих территориях. Пожарные прочесывают леса и овраги рядом с деревней, где пропала женщина. Также ведется опрос местных жителей. Не исключено, что в ближайшее время к поискам подключатся волонтеры.

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