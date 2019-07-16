Португалия: в Визеу собаку бросили, привязав к забору

Вторник, 16 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: в Визеу собаку бросили, привязав к забору

Животное подлечат и стерилизуют.

В округе Визеу зоозащитники пытаются вычислить владельца далматинца, который оставил животное, привязав к забору парка Serra das Meadas. Информация об инциденте появилась на официальной странице в Facebook питомника города Ламего, куда поступил пес. Животное обнаружил кто-то из местных жителей в это воскресенье .

Собака оказалась без чипа, поэтому определить владельца будет непросто. Специалисты питомника попросили подписчиков оставить информацию о владельце животного, если им что-то о нем известно.

По словам сотрудников питомника, животное подлечат и стерилизуют. Зоозащитники рассказали, что кроме медицинского ухода, псу понадобится «любовь, чтобы преодолеть боль от того, что его бросили». Также они напомнили, что оставление животных в общественных местах наказуемо законом.

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