Португалия: в Визеу собаку бросили, привязав к забору

В округе Визеу зоозащитники пытаются вычислить владельца далматинца, который оставил животное, привязав к забору парка Serra das Meadas. Информация об инциденте появилась на официальной странице в Facebook питомника города Ламего, куда поступил пес. Животное обнаружил кто-то из местных жителей в это воскресенье .



Собака оказалась без чипа, поэтому определить владельца будет непросто. Специалисты питомника попросили подписчиков оставить информацию о владельце животного, если им что-то о нем известно.

По словам сотрудников питомника, животное подлечат и стерилизуют. Зоозащитники рассказали, что кроме медицинского ухода, псу понадобится «любовь, чтобы преодолеть боль от того, что его бросили». Также они напомнили, что оставление животных в общественных местах наказуемо законом.