Португалия: в вузах обучается 446 тысяч студентов

Понедельник, 02 Октябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия: в вузах обучается 446 тысяч студентов

Никогда еще охотников за высшим образованием не было так много.

Число иностранных студентов также достигло рекордно высокого уровня: сейчас они составляют 17% от общего числа студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Португалии.

В национальных университетах и ​​политехнических институтах обучаются более 446 тысяч студентов.

Это самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный в стране, сообщает в понедельник Министерство науки, технологий и высшего образования.

Всего в этом учебном году в высшие учебные заведения поступило 446 028 человек, что на 3% больше, чем в предыдущем году.

Среди них 74 597 - иностранные студенты, выбравшие Португалию для получения высшего образования, что составляет 17% от общего числа зачисленных.

Иностранцы, которые завершат цикл обучения в Португалии, в основном приехали из португалоязычных стран.

Если рассматривать различные области, то «Бизнес-науки, управление и право», «Машиностроение, обрабатывающая промышленность и строительство» и «Здравоохранение и социальная защита» имеют наибольшую популярность, указывает министерство.

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