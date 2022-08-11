Португалия: в вузы хотят поступить более 61 тысячи человек

Четверг, 11 Август 2022 Португалия Португалия

Португалия: в вузы хотят поступить более 61 тысячи человек

После двух лет, в течение которых были побиты рекорды века, в 2022 году 61 473 студента подали документы в вузы.

Согласно данным Главного управления высшего образования (DGES), 61 473 студента были зачислены на 1 этап.

За год до пандемии Covid-19, в 2019 году, на 1 этап Национального конкурса на доступ к высшему образованию (CNAES) подали заявки почти на десять тысяч человек меньше (51 463 студента), чем сейчас.

Это число было значительно превышено в первый год пандемии, когда изменились правила национальных экзаменов - например, они больше не являются обязательными для получения среднего образования, а служат только для доступа к высшему образованию.

В 2020 году подали заявки 62 675 человек, а в следующем году был установлен новый рекорд: на 1 этапе 2021 года подали заявки почти 64 тысячи студентов.

В 2022 году на 1 этапе университеты и государственные политехнические институты открыли 53 560 вакансий, что означает, что кандидатов больше, чем мест в вузах: в этом году заявлений подано на 7913 больше.

Подобная ситуация также имела место в последние два года и привела к тому, что Министерство науки, технологий и высшего образования (MCTES) санкционировало дополнительное увеличение вакансий.

Результаты 1 этапа конкурса которого станут известны 11 сентября. Затем следует 2 этап CNAES, который проходит с 12 по 23 сентября, и 3 этап, который начинается 7 октября и заканчивается 11 октября.

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