Португалия: в январе количество зарегистрированных авто снизилось

Четверг, 03 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португалия: в январе количество зарегистрированных авто снизилось

При этом число электромобилей резко выросло.

Португальская автомобильная ассоциация ACAP отмечает, что «на 17,8% увеличилось количество новых легковых и пассажирских автомобилей, работающих на альтернативных источниках энергии, а именно электрифицированных и гибридных транспортных средств, работающих на сжиженном газе».

Согласно заявлению ACAP, количество автомобилей, зарегистрированных в Португалии официальными представителями, в январе сократилось на 3% - до 12 141.

Колебания рынка возникли из-за провала на в продажах легковых автомобилях, в основном из-за проблем с поставками полупроводников.

Так, что касается легковых автомобилей, то « в первый месяц 2022 года в Португалии было зарегистрировано 9 829 легковых автомобилей, что на 2% меньше по сравнению с тем же месяцем 2021 года».

ACAP уточняет, что «количество электромобилей увеличилось на 131,7% по сравнению с тем же месяцем 2021 года», в общей сложности продано 957 машин.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)