Португалия: в январе количество зарегистрированных авто снизилось

Португальская автомобильная ассоциация ACAP отмечает, что «на 17,8% увеличилось количество новых легковых и пассажирских автомобилей, работающих на альтернативных источниках энергии, а именно электрифицированных и гибридных транспортных средств, работающих на сжиженном газе».

Согласно заявлению ACAP, количество автомобилей, зарегистрированных в Португалии официальными представителями, в январе сократилось на 3% - до 12 141.

Колебания рынка возникли из-за провала на в продажах легковых автомобилях, в основном из-за проблем с поставками полупроводников.

Так, что касается легковых автомобилей, то « в первый месяц 2022 года в Португалии было зарегистрировано 9 829 легковых автомобилей, что на 2% меньше по сравнению с тем же месяцем 2021 года».

ACAP уточняет, что «количество электромобилей увеличилось на 131,7% по сравнению с тем же месяцем 2021 года», в общей сложности продано 957 машин.