Португалия: в зоопарке на фуникулере в кабине провалилось дно

Во время движения одной из кабинок, где находились посетители, отвалилась одна из досок пола. Фотографии и видео инцидента опубликовал непосредственный свидетель Даниэль Бернардо, в этот момент он находился внутри конструкции с женой и детьми.

Бернардо сообщил, что одна из досок основания по неизвестным причинам упала, оставив дыру внушительного размера, куда, по его словам, мог бы провалиться ребенок.



Представители зоопарка подтвердили португальским СМИ информацию об инциденте, рассказав что он произошел 14 апреля. В связи с произошедшим в зоопарке инициировано внутреннее расследование.