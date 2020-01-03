Португалия: Вайгль подписал контракт с «Бенфикой»
Официальной завершился переход Юлиана Вайгля из дортмундской «Боруссии» в «Бенфику».
Сумма трансфера составила 20 млн евро.
О договоренности клубов стало известно еще 31 декабря прошлого года — «Бенфике» оставалось лишь договориться с самим 24-летним футболистом об условиях личного контракта, пишет bookmaker-ratings.ru.
Сегодня португальский клуб официально объявил о переходе немецкого полузащитника. Контракт Юлиана рассчитан на четыре с половиной года. Также в соглашении прописана сумма отступных в 100 млн евро.
В «Боруссию» Вайгль перешел в 2015 году из «Мюнхен 1860». В текущем сезоне немецкой Бундеслиги на его счету 13 матчей, один гол и четыре желтые карточки.
На данный момент «Бенфика» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии.