Португалия: Вайгль подписал контракт с «Бенфикой»

Пятница, 03 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: Вайгль подписал контракт с «Бенфикой»

Официальной завершился переход Юлиана Вайгля из дортмундской «Боруссии» в «Бенфику».

Сумма трансфера составила 20 млн евро.

О договоренности клубов стало известно еще 31 декабря прошлого года — «Бенфике» оставалось лишь договориться с самим 24-летним футболистом об условиях личного контракта, пишет bookmaker-ratings.ru.

Сегодня португальский клуб официально объявил о переходе немецкого полузащитника. Контракт Юлиана рассчитан на четыре с половиной года. Также в соглашении прописана сумма отступных в 100 млн евро.

В «Боруссию» Вайгль перешел в 2015 году из «Мюнхен 1860». В текущем сезоне немецкой Бундеслиги на его счету 13 матчей, один гол и четыре желтые карточки.

На данный момент «Бенфика» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии.

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