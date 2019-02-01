Португалия: вакансии от Grupo Pestana

Стойка регистрации, ресторан, бар, кухня, бассейн и обслуживание - вот лишь некоторые из предлагаемых для работы мест.

Собеседования, в том числе по скайпу (7 февраля) пройдут со 2 по 8 февраля в период с 10.00 до 18.00 в Портимау, Виламуре, Фуншале, Гимарайше, Палмеле и Эворе.

Даты и место проведения:

2 февраля: Pestana Alvor Praia, Portimão;

4 февраля: Pestana Vila Sol, Vilamoura;

5 февраля: Pestana Casino Park, Madeira;

6 февраля: с 9.00 до13.00 и с 14.00 до18.00: Skype francisca.albuquerque_1: Pousada de Guimarães, Guimarães;

7 февраля: Pousada de Palmela, Palmela;

8 февраля: Pousada de Évora, Évora.

«После трех лучших лет своей истории Pestana Hotel Group реализует самый амбициозный план развития с несколькими открытиями, запланированными в ближайшем будущем, особенно в Алгарве и на островах Мадейра и Порту-Санту», - заявили в компании.

Основанная в 1972 году, группа Pestana владеет и управляет более чем 90 подразделениями в Португалии и за рубежом и оперирует под четырьмя брендами - Pestana Hotels & Resorts, Pestana Collection Hotels, Pestana Pousadas de Portugal и Pestana CR7 Lifestyle Hotels.