Португалия: вакансий в вузах стало больше

Понедельник, 02 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: вакансий в вузах стало больше

Наибольший рост отмечен в Лиссабоне, Порту и Авейру.

После того, как в прошлом году в рамках национального конкурса на доступ к высшему образованию было зарегистрировано самое большое количество кандидатов за последние 25 лет, количество вакансий снова увеличится.

Согласно данным, опубликованным Министерством науки, технологий и высшего образования (MCTES), общее количество мест для поступления в государственные университеты и политехникумы в 2021 году составит 52 242 человека, что примерно на 2% больше по сравнению с предыдущим годом.

В абсолютном выражении наибольший рост был зарегистрирован в Университете Порту и Университете Нова (Лиссабон), как и в предыдущем году.

Согласно списку вакансий, Порту откроет в общей сложности 4 406 вакансий, получив 233 новых места, большинство из них на инженерном факультете.

Наибольшее подкрепление будет в курсе «Компьютерная техника и компьютерная инженерия», который может добавить к списку 100 мест, так как этот курс пользуется большим спросом у отличников.

В заявлении Министерства науки, технологий и высшего образования подчеркивается 3-процентное увеличение цифровых областей, особенно в учебных заведениях, расположенных в регионах с меньшим демографическим давлением.

Крайний срок подачи заявок на первый этап национального конкурса на доступ к государственному высшему образованию - с 6 по 20 августа, позже, чем обычно из-за пандемии Covid-19, которая снова вынудила изменить календарь национальных высших учебных заведений.

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