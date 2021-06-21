Португалия: вакцинация для 20-29-летних будет открыта с середины июля

Вакцинация против Covid-19 должна быть открыта для населения в возрасте от 20 до 29 лет с середины июля, чтобы к началу августа обеспечить 70% населения хотя бы одной дозой.

В настоящее время самостоятельное планирование вакцинации против Covid-19 доступно для людей старше 40 лет, а 21 июня запись будет открыта и для людей старше 35 лет. .

Портал для самостоятельной записи начал работу 23 апреля и с 21 июня охватил людей старше 35 лет.

На предыдущих этапах на вакцинацию могли записаться люди старше 40, 43, 45, 50, 55, 60 и 65 лет.

Более 4,3 миллиона человек в Португалии уже получили первую дозу вакцины против Covid-19, что эквивалентно 42% населения, и почти 2,6 миллиона (25%) были полностью вакцинированы.