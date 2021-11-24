Португалия: вакцинация должна быть добровольной

Так считает бывший глава генерального директората здравоохранения Константино Сакелларидеш.

Он опасается, что эти дебаты лишь увеличивают число сторонников иррациональных противников вакцинации.

Константино Сакелларидеш считает, что введение обязательной вакцины против Covid-19 может нарушить права граждан и сделать реальностью аргументы противников.

«У людей есть законные права на защиту конституционных свобод и гарантий», - пояснил он.

Рекомендация Всемирной организации здравоохранения, напротив, говорит о том, что вакцинация против Covid-19 должна стать обязательной.

В качестве аргумента приводится прогноз, что к весне более полумиллиона человек могут умереть только в Европе из-за Covid-19, если не сделать вакцинацию обязательной.