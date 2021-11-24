Португалия: вакцинация должна быть добровольной

Среда, 24 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: вакцинация должна быть добровольной

Обязательная вакцинация против Covid может подорвать «конституционные свободы и гарантии».

Так считает бывший глава генерального директората здравоохранения Константино Сакелларидеш.

Он опасается, что эти дебаты лишь увеличивают число сторонников иррациональных противников вакцинации.

Константино Сакелларидеш считает, что введение обязательной вакцины против Covid-19 может нарушить права граждан и сделать реальностью аргументы противников.

«У людей есть законные права на защиту конституционных свобод и гарантий», - пояснил он.

Рекомендация Всемирной организации здравоохранения, напротив, говорит о том, что вакцинация против Covid-19 должна стать обязательной.

В качестве аргумента приводится прогноз, что к весне более полумиллиона человек могут умереть только в Европе из-за Covid-19, если не сделать вакцинацию обязательной.

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