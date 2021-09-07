Португалия: вакцинация достигла предела

Португалия приближается к пределу целевой группы населения для вакцинации против Covid-19, заявил в интервью координатор рабочей группы вице-адмирал Гувейя-и-Мелу.

«Мы приближаемся к пределу вакцинации целевой аудитории», - объясняет Гувейя-и-Мело, указывая на то, что цель по вакцинации против Covid-19 у 85% населения Португалии должна быть достигнута к концу месяца.

«Посчитаем детей от 0 до 12 лет, которые составляют от 11% до 12% населения, и от 3% до 4% людей, которые отказываются от вакцины, - говорит он. - Это означает, что у нас не будет населения для вакцинации », - сообщил координатор.

«Рекомендуется усиленная вакцинация для людей с ослабленным иммунитетом. Мы говорим о группе, насчитывающей не более 100 000 человек, а возможно, и меньше», - подчеркивает он.

Гувейя-и-Мелу гарантирует, что «на данный момент есть резерв вакцин для этой третьей дозы».

В воскресенье 5 сентября Португалия достигла цели - 85% населения вакцинировано хотя бы одной дозой вакцины против Covid-19.

В интервью генеральный директор здравоохранения Граса Фрейтас подтвердила достижение этой цели и сказала о «важном дне для всех нас».

«Это результат, которым мы все как народ должны по-настоящему гордиться», - сказала руководитель Главного управления здравоохранения (DGS).